Bari-Palmese: il punto con La Voce Biancorossa, segui la diretta del prepartita

Torna "La Voce Biancorossa" in vista della partita che domenica alle 14.30 vedrà impegnati i giocatori di Cornacchini in casa contro i calabresi della Palmese. Oggi in diretta web (dalle 18) seguiremo il prepartita del Bari per per fare il punto sul match: in studio i giornalisti de La Gazzetta del Mezzogiorno Nani Campione, Michele De Feudis e Vito Prigigallo. Sarà possibile anche intervenire da casa commentando la diretta sulla nostra pagina Facebook.