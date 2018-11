Castrovillari-Bari, il punto con La Voce Biancorossa: segui la diretta

Torna "La Voce Biancorossa", e stavolta per il turno infrasettimanale del girone I di Serie D si sposta al martedì: oggi in diretta web (dalle 18) seguiremo il prepartita del Bari per per fare il punto sul match in trasferta contro il Castrovillari in programma domani alle 14.30. In studio i giornalisti de La Gazzetta del Mezzogiorno: sarà possibile anche intervenire da casa commentando la diretta sulla nostra pagina Facebook. Tra gli argomenti che si affronteranno in studio si parlerà anche della trasferta in Calabria, vietata ai tifosi biancorossi.