Bari-Messina, il punto con La Voce Biancorossa: segui la diretta

BARI - Torna "La Voce Biancorossa", il tradizionale appuntamento settimanale pre partita col Bari. Oggi diretta web (dalle 18) per fare il punto sul match in casa contro il Messina in programma domenica alle 14.30. In studio i giornalisti de La Gazzetta del Mezzogiorno: sarà possibile anche intervenire da casa commentando la diretta sulla nostra pagina Facebook. Si parlerà anche del presidente Luigi De Laurentiis, ieri ospite nella nostra redazione, che ha rilasciato una lunga intervista oggi sulle pagine dell'edizione cartacea del giornale.