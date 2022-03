Bari, il salto in B è solamente rimandato: è pareggio con la Fidelis Andria

Per il Bari l'assalto alla serie B è rimandato a domenica prossima 3 aprile, nel match di Latina. Si perché alla squadra biancorossa, oggi nel derby con la Fidelis Andria, non è riuscito di dare la gioia al pubblico record di tutta la serie C: 24332. La squadra di Mignani ha infatti pareggiato per zero a zero il derby. Per conquistare matematicamente la promozione nella serie Cadetta con quattro giornate di anticipo ai Galletti serviva la vittoria, visto il contemporaneo pareggio del Catanzaro, bloccato in casa dello Juve Stabia. Ragion per cui il Bari deve attendere ancora una settimana per chiudere l'affare del ritorno in serie B, dove vi manca da quattro stagioni.

Un pizzico di delusione da parte degli aficionados de «La Bari» oggi accorsi in massa al «San Nicola». Il gap del Bari sul Catanzaro resta di 10 punti. Domenica, serve un altro piccolo sforzo, al Bari, per toccare il «cielo» della B.