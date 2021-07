Incendio doloso a Gravina: le drammatiche immagini

Bari - Brucia da circa 24 ore l'area boschiva di Gravina. «Incendio doloso - chiarisce il sindaco Alesio Valente - Da ore stiamo chiedendo rinforzi e interventi adeguati per fermare le fiamme, originate in maniera dolosa in località Zingariello, ai margini dell’area boschiva e che rischiano di avvolgere il polmone verde gravinese».

Pochi minuti fa una lingua di fuoco si è insinuata nel bosco Difesa Grande, tanto da rendere necessaria l'evacuazione - con l'aiuto dei carabinieri e dei volontari - di alcune aziende agricole della zona. L'intervento dei mezzi aerei, degli uomini dell’Arif, dei vigili del fuoco, della Polizia locale e della Protezione civile comunale non riesce in questa fase ad arginare il fronte delle fiamme, complici le temperature molto alte. Anche nel 2012 il rogo divampò in maniera violentissima: uomini e mezzi riuscirono a spegnerlo dopo oltre una settimana di lavoro.