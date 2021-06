«Noi presidenti di Regione che rispondiamo al telefono ai cittadini»

Bari - «Le Regioni sono state determinanti per la lotta al Covid, hanno lavorato in maniera compatta, hanno sempre trovato un accordo con i vari Governi che si sono susseguiti e sono un esempio di governo di prossimità, cioè vicino alle persone. Molti di noi rispondono al telefono ai cittadini, cosa che evidentemente per un Governo centrale è impossibile per i numeri troppo elevati»: Così Michele Emiliano, oggi pomeriggio al Quirinale, insieme alla Conferenza delle Regioni e province autonome per incontrare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L'incontro è stati organizzato nell’ambito del 40° anniversario della istituzione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

«Questo è un modello originale che oggi festeggia i quarant'anni perché la Conferenza delle Regioni è sostanzialmente una associazione libera di Regioni che decide quasi tutto all'unanimità, senza conflitti, mai nessun problema, compresi gli incarichi, le nomine, dialogando con il Governo, in pieno accordo nonostante le distanze politiche. Le Regioni sono un esempio unico perché l'Italia, che è un Paese piccolo, non può essere uno Stato federale, può essere il Paese delle autonomie regionali, un'invenzione della Costituzione italiana che quindi va fatta evolvere nel rapporto con i Comuni e nel rapporto con lo Stato centrale».