Puglia, arrivano i nuovi treni Pop

Bari - Sono in circolazione sui binari della Puglia i primi due treni Pop, i convogli regionali più moderni di Trenitalia. Saranno 43 in totale i nuovi treni in arrivo nei prossimi anni che rinnoveranno totalmente il parco mezzi, facendo della Puglia una delle regioni con la flotta più giovane d’Italia. Entro la fine dell’anno è prevista la consegna di altri 10 treni.

I nuovi Pop rientrano nel Contratto di Servizio valido fino al 2032 - sottoscritto a giugno 2018 tra Regione Puglia e Trenitalia - che prevede investimenti per oltre 350 milioni di euro, di cui circa 288 destinati all’acquisto di nuovi treni con un finanziamento della Regione Puglia pari a 123,5 milioni. Nei prossimi anni l’età media dei convogli pugliesi passerà dai 29 anni del 2017 a 4 anni.

Per incentivare l’uso del treno, Trenitalia propone anche quest’estate una serie di sconti e promozioni consultabili su https://www.trenitalia.com/it/treni_regionali/offerta-estiva-regionale.html