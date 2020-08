Bomba d'acqua a Foggia, box e strade allagate: città in tilt

FOGGIA - Una bomba d'acqua si è abbattuta nel tardo pomeriggio su Foggia provocando allagamenti e disagi agli automobilisti, impegnando i vigili del fuoco e Polizia locale in diversi interventi. Box, garage e abitazioni allagati in diverse zone della città.

Completamente allagato anche il sottopasso di via Scillitani, prontamente chiuso dagli agenti della polizia locale. Anche in quest'ultimo caso i vigili del fuoco sono stati costretti ad intervenire con idrovore per aspirare l'acqua.