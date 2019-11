In Puglia l'albero di Natale è fatto con i pomodori

BARI - In Puglia l'albero di Natale non è fatto di aghi e ghirlande, ma di pomodori. L'idea originale vuole riportare in auge le antiche usanze della tradizione pugliese che si tramandano di generazione in generazione: come quella dei pomodori a filo, appesi ai muri delle case. Perché oltre a essere uno degli alimenti principali durante l'estate potessero essere consumati anche in inverno. Per le prossime festività l'agenzia regionale Pugliapromozione decide di puntare sulla tradizione per fare gli auguri: 'La Puglia che non ti aspetti. Anche a Natale' è lo spot diffuso sui canali social, che ha per protagonista una donna intenta a realizzare un albero natalizio di pomodori.