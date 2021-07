Movida violenta a Gallipoli? Sul web le incursioni di giovani teppisti

Gallipoli - Stanno diventando virali i video registrati dalle telecamere di alcuni esercizi commerciali in cui si vedono bande di teppisti sciamare nel centro storico di Gallipoli, danneggiando quanto incontrano sul loro cammino.

Qualcuno rovescia tavoli e sedie, altri, con incedere sicuro, fa cadere uno scooter impugnando - così sembrerebbe dalle immagini - una pistola.

Della necessità di intensificare i controlli si è discusso in Prefettura, a Lecce, e già è stata assicurata una maggiore presenza delle forze di polizia. Per l'opposizione al Comune, però, non basta. Il consigliere comunale di Gallipoli futura ha chiesto in una lettera indirizzata al prefetto «l'intervento dell'esercito per assicurare ronde a piedi» durante la notte.

La richiesta ha provocato l'immediata reazione del sindaco Stefano Minerva: «A differenza di lettere che sono carta straccia, partecipo ai tavoli tecnici con forze dell’ordine e prefettura per difendere in concreto la nostra città anche da chi non perde occasione per dimostrare di non amarla».