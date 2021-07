Euro 2020, gli azzurri in finale: la folle gioia dei tifosi in piazza da Cerignola a Matera

Da Cerignola, passando per Bari e Matera: tutti pazzi per gli azzurri. Dopo la vittoria di ieri contro la Spagna che ha portato l'Italia alla finalissima di Euro 2020, i tifosi sono scesi per strada per manifestare la loro gioia. Non solo caroselli: c'è chi a Cerignola, come tradizione vuole, si mette in fila per fare il giro della rotonda tirando poi il freno a mano. A Matera le strade e le piazze sono gremite, proprio come a Bari. In barba al coronavirus e al distanziamento. (Foto Luca Turi)