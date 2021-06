Monopoli, neopatentato ubriaco non si ferma allo stop: l'impatto diffuso dalla Polizia

MONOPOLI - Venti secondi per mostrare quanto possa essere pericoloso mettersi alla guida ubriachi: il video diffuso dalla polizia di Monopoli è un monito per tutti. Un giovane neopatentato, risultato poi positivo al test dell'etilometro, si è fermato all'incrocio di viale Aldo Moro, impattando contro un altro mezzo. Il ragazzo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Per fortuna l’incidente non ha avuto conseguenze gravi per nessuna delle cinque persone, compresa una minorenne, che viaggiavano nelle due vetture. Ma poteva andare molto peggio e per questo la polizia locale di Monopoli ha decido di diffondere il video insieme ad un accorato ad essere prudenti alla guida, non mettendosi al volante dopo aver bevuto.