Barletta, il «silenzio» degli studenti del musicale del «Fieramosca» commuove tutti

Barletta - Le struggenti note del silenzio. Un brivido nel cuore di tutti i presenti. Questo e tanto altro si è interiorizzato, ieri sabato 4 giugno, durante l'esibizione di fine anno degli studenti dell'indirizzo musicale della scuola «Ettore Fieramosca» di Barletta diretta dal professor Francesco Messinese.

Gli studenti di terza media del corso di tromba, guidati sapientemente dal maestro Luciano Palmitessa (coordinatore dei docenti del musicale), con bravura e dolcezza hanno dato vita ad un momento di intensa commozione omaggiando tutti coloro che sono morti e che continuano a soffrire per la pandemia.

«Era doveroso da parte nostra aprire l'esibizione di fine anno in questa maniera - ha commentato il dirigente scolastico professor Messinese -. Quanto abbiamo vissuto rimarrà per sempre nei nostri cuori. Tutta la nostra comunità scolastica ha trascorso questo periodo con grande apprensione. Non ho dubbi che faremo tesoro di tutto nel ricordo rispettoso di chi ci ha lasciato».

«Ringrazio tutti per l'impegno e la partecipazione - ha riferito il professor Palmitessa -. I ragazzi sono capaci di cose straordinarie e anche questa volta lo hanno dimostrato».

Insomma l'unicità del linguaggio della musica che rappresenta sempre un valore aggiunto capace di decodificare le emozioni anche questa volta ha suonato nel segno.