«Paradise», nel video dei Meduza da 35mln di views Craco vola in alto

Craco continua a volare sulla rete grazie al videoclip dei Meduza dal titolo «Paradise».

Sono ormai oltre 35 milioni le visualizzazioni che ha raggiunto l’opera realizzata dal trio italiano che ha scalato le hit internazionali, uno dei brani più ascoltati lo scorso anno, con una nomination al Grammy.



È così il paese fantasma, che si trova in provincia di Matera e da tempo sotto i riflettori nazionali e più volte scelto come set cinematografico, con il suo suggestivo centro storico incastonato tra i calanchi si impone anche su internet a livello planetario grazie al videoclip dei Meduza, che si avvale del contributo di Dermot Kennedy. È lucano l’autore delle immagini aeree del videoclip, Vincenzo Sidonio che si è avvalso della collaborazione di Aldo Amati. I filmati aerei di Sidonio sono andati in onda in noti programmi televisivi tra cui Linea Blu, Linea Verde, A Sua Immagine, Porta a Porta, Uno Mattina, Paese che vai e le edizioni de L’Anno che Verrà a Matera nel 2015, Potenza nel 2016 e Maratea nel 2017 ma anche con France 2 la Tv Francese su Matera e Castel del Monte. la serie tv Mudù con Uccio De Santis. Per il cinema Sidonio ha firmato con Aldo Amati le riprese con il drone de "I Moschettieri del Re" per la regia Giovanni Veronesi, “Natale a Roccaraso” diretto da Mauro Russo, "Lucania" per la regia Gigi Roccati e "Sassiwood" per la regia Vito Cea e Antonio Andrisani. Contributi recenti di Sidonio riguardano “Beautiful Basilicata”, la sigla di Mudù 9 e il programma “Il nostro capitale umano” di Metis Di Meo su Rai2.

I Meduza sono composti da Simon de Jano, Luca de Gregorio e Mattia Vitale. Simon de Jano e Luca de Gregorio sono diplomati al conservatorio di Milano, in organo e in musica elettronica, Mattia Vitale invece è un dj. Nascono come produttori iniziando a fare i primi dischi nel 2002, usandoli solo come esperimenti, fino a quando non iniziano a lavorare a Londra con la Universal UK. Sono noti per il loro singolo del 2019 Piece of Your Heart, una collaborazione con il trio di produzione inglese Goodboys. Raggiunge la seconda posizione della UK Singles Chart e il 20 novembre 2019 viene nominato ai Grammy Awards nella categoria “Miglior registrazione dance”. Nel 2019 hanno pubblicato la canzone Lose Control in collaborazione con Becky Hill e i Goodboys. Nel 2020 hanno pubblicato la canzone Born to Love in collaborazione con Shells e a seguire Paradise con il featuring di Dermot Kennedy, brano per il quale è stata scelta Craco come location per girare il videoclip.