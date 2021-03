Giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo: il video girato tra Cellamare e Polignano

Bari - L'associazione di promozione sociale «Statti tu!» ha realizzato il video di sensibilizzazione «Questa notte il cielo ci appartiene». L'associazione, che ha sede legale a Cellamare, è nata nel 2020 in pieno lockdown nell'obiettivo di diventare punto di riferimento dell’inclusione e utilità sociale. In un periodo difficile come quello attuale che ha messo in risalto la solitudine vissuta da famiglie e ragazzi disabili, l'iniziativa intende celebrare la Giornata mondiale dell'autismo. Nel video, realizzato con il patrocinio del Comune di Polignano a Mare, del Comune di Cellamare e dell’Anci, sulle note della colonna sonora di «Forrest Gump» suonata al pianoforte da Mafalda Baccaro e dal saxofonista Rocco Vergine, si ascoltano le parole di un genitore speciale: Rocco Soldo (vice presidente di «Statti tu!») papà di Pietro.