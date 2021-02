Bari, la compositrice Carmen Fizzarotti di 28 anni premiata in Florida

BARI - La musicista Carmen Fizzarotti, nata a Bari 28 anni fa, si è aggiudicata il Primo Premio del concorso di composizione indetto dall’Ensemble Ibis della «Frost School of Music - University of Miami», in Florida con il quintetto «Slow futures» (Edizioni Sconfinarte). Per la giovane compositrice si è trattato di un inatteso bis targato Usa, in quanto nella stessa città un altro suo pezzo, «Terminal Hurt/Terminal Longing (Kentridge’s Tree)» è risultato vincitore della call for scores «Fall 2018» indetta dal NODUS Ensemble. Carmen Fizzarotti studia Composizione al Conservatorio «Verdi» di Milano con Alessandro Solbiati. Si è precedentemente laureata in Pianoforte e Musica da Camera sotto la guida di Giuseppe Gravino al "Conservatorio N. Piccinni" di Bari.

Nella sua città natale ha anche fondato il “Six Memos Ensemble”, dedito alla performance e diffusione di musica moderna e contemporanea. Le sue opere sono pubblicate da Edizioni Sconfinarte e UCLA Music Library, mandate in onda su Radio3, suonate in contesti prestigiosi come Florida International University - Miami, Universidad Complutense - Madrid, Museo del Novecento - Milan, Festival delle Nazioni - Città di Castello, Österreichische Gesellschaft für Musik - Wien, Philharmonic Conservatory - Patras, Dar Es Salaam Neymere Conference Hall - Tanzania, Villa della Tesoriera - Turin, Teatro Petruzzelli in “Bif&st 2017 Bari International Film Festival”, Time Zones Festival, 55° Festival Pontino.