«Sopra lo stesso social»: il singolo del poliziotto-rapper salentino Revman per la giornata contro il bullismo

Oggi, 7 febbraio, in occasione della Giornata contro il bullismo e cyberbullismo, il poliziotto/rapper salentino Revman (Sebastiano Vitale) ha pubblicato "Sopra Lo Stesso Social", nuovo singolo. L'estratto prende il titolo da un verso della canzone "Sotto lo stesso cielo , SOPRA LO STESSO SOCIAL, si incrocia la rabbia che sfocia" quest'ultima spesso generata dai così detti haters (odiatori) che spesso Online prendono di mira artisti, personaggi pubblici o semplicemente utenti del Web per sfogare la loro rabbia dietro una tastiera.

Revman con la sua musica e la sua professione di poliziotto, testimonia ogni giorno che si possono coniugare più aspetti della vita e che il tema della legalità e della capacità di saper comunicare ai giovani, con linguaggi innovativi e intergenerazionali, è fondamentale per la prevenzione e lotta di ogni forma di discriminazione, abuso e violenza di genere e tra pari, come bullismo e cyberbullismo.

Per tutto il 2020, nell'ambito del progetto istituzionale del Comune di Milano denominato LEXBULLI "Cultura della legalita, rispetto e azioni anti-discriminazioni" in collaborazione con la Onlus FAREXBENE, Revman ha dato il suo contributo come esperto esterno nei laboratori di musica Rap in qualità di autore di opere dell'ingegno. Nell'ambito del progetto #BULLISNO di FXB e OVS, Revman ha iniziato a dare il suo contributo esibendosi ad un evento all'interno di palazzo Marino, in sala Alessi che rappresenta la più importante sala del Comune di Milano.

Il progetto nelle scuole ha avuto inizio in un primo momento al loro interno e successivamente a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 attraverso degli incontri online. Gli alunni guidati dal rapper poliziotto hanno scritto dei versi e delle rime riguardanti l’inclusione, il cyber-bullismo e la legalità. Il tutto è stato poi inciso ed è stata realizzata una canzone di genere rap.

L’intero progetto, comprensivo del brano musicale, è stato infine presentato in un incontro online organizzato dalla Onlus FAREXBENE dove erano presenti gli alunni, le insegnati, le presidi e Beatrice Uguccioni Vice Presidente del Comune di Milano.