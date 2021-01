Potenza, via al richiamo vaccinale: cominciata l'erogazione della seconda dose

Cominciano i richiami vaccinali anche in Basilicata. Questa mattina il primo ad aver ricevuto la dose nella regione, l'infermiere Felice Arcamone, 47 anni, in servizio al Pronto Soccorso dell'ospedale San Carlo di Potenza, ma tarantino d'origine, ha ricevuto la seconda dose del vaccino anti-Coronavirus. E il suo appello è accorato: «È un segno di speranza, vacciniamoci tutti», ricordando l'impegno in prima linea degli operatori sanitari.

(video Tony Vece)