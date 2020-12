Giornalisti, Conte: «Attenzione del governo alle difficoltà», e cita il caso «Gazzetta»

«Dobbiamo lavorare insieme. C'è la massima attenzione del governo e credo che abbiamo dato segnali anche per specifiche crisi come la questione delicata della Gazzetta del Mezzogiorno e altre testate in difficoltà, nei limiti di un quadro di compatibilità normativa». Lo ha sottolineato il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa di fine anno organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della Stampa parlamentare, a Palazzo Madama.

«Il tema delle querele bavaglio è ancora ora all’ordine del giorno del Parlamento, ci sono varie iniziative parlamentari ed è giusto si trovi una sintesi: il governo è disponibilissimo a dare il suo contributo. Su iniziativa di Lamorgese e Martella è stato riattivato l'osservatorio dei giornalisti minacciati: seguiamo con grande attenzione», aggiunge.

«Sul carcere ai giornalisti è stato dato un anno di tempo al Parlamento per intervenire. Il governo cercherà di offrire il suo contributo perché si possa legiferare sul punto. Si tratta di trovare un punto di equilibrio tra il diritto fondamentale alla manifestazione del pensiero e un grumo di diritti costituzionali, all’onore, alla riservatezza, all’autodeterminazione. Serve un punto di sintesi legislativa cercando di non compromettere la professione», aggiunge.