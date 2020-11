Formula Uno, schianto dopo la partenza. Il pilota Grosjean esce vivo dalle fiamme

Partenza choc nel Gran Premio di Formula 1 del Bahrain. Dopo il semaforo verde la Haas di Roman Grosjean va in testa coda e sbatte verso le protezioni andando subito in fiamme. Il pilota francese è uscito dalla vettura sulle sue gambe ed è stato portato in ambulanza al centro medico. Subito bandiera rossa con tutte le vetture tornate ai box.

E’ il caso di dire che Roman Grosjean è rimasto vivo per miracolo a guardare cosa accaduto alla sua monoposto spezzata in due avvolta in una palla di fuoco. Emblematico l’applauso dei suoi colleghi piloti nel vederlo uscire dalla sua vettura con le sue gambe.