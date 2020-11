L'appello di Decaro: «mai avuti a Bari 2263 positivi e 2489 isolati fiduciari»

BARI - Il sindaco di Bari torna in diretta su Facebook per parlare dei casi di Coronavirus a Bari: «Sono 2263 i cittadini positivi e in isolamento domiciliare, mai così tanti casi dall'inizio della pandemia», spiega Decaro argomentando anche il perché ha emanato l'ordinanza di chiusura anticipata dei negozi alle 19 in città. La fotografia scattata dal Comune ha suddiviso i contagiati per fascia d'età. «Il virus continua a crescere - dice Decaro - ma ognuno di noi deve fare la sua parte»

Spiccano (secondo i dati diffusi dal Comune) lo 0,91% di positivi tra i ragazzi della fascia d'età 20/29 e lo 0.90% della successiva tra i 30 e i 40 anni. Ci sono anche 83 bambini fino ai nove anni.

Questi i dati: 297 positivi tra i 20 e i 29 anni su 32623 abitanti pari ad uno 0,91%, 322 su 35484 tra i 30 e i 39 anni (0,90%), 367 su 46292 tra i 40 e i 49 (0,79%), 396 tra i 50 e i 59 su 51783 (0,76%), 221 su 29373 tra i dieci e i diciannove anni (0,75%) e 290 positivi tra i 60 e i 69 anni su 42593 abitanti (0,68%)

E ancora 154 positivi su 35191 abitanti tra i 70 e i 79 anni (0,43%)e 107 su 20722 abitanti tra gli ottanta e i novanta anni (0,51%). Ventisei tra i 90 e i 99 anni (0,5%) su 4417 abitanti e zero casi nella fascia tra 100 e 109 anni (79 un tutto gli abitanti). Da zero a nove anni i casi sono 83 su 23.206 abitanti, pari allo 0,35%