Il presidente di Innovapuglia e il “ciondolo magico”: purifica l’aria dal virus

Chissà se nel miliardo di euro di forniture della sanità che deve gestire ogni anno per conto dei pugliesi sono compresi anche i 50 euro necessari a comprare il ciondolo israeliano anti-covid. Perché Giuseppe Tiani, il segretario nazionale del sindacato di polizia Siap che ieri è intervenuto in videoconferenza in Commissione affari costituzionali della Camera magnificando un pezzo di latta, è anche il presidente di InnovaPuglia, la centrale degli appalti della Regione.

Il video dell’intemerata di Tiani sta facendo il giro della rete. «Io oggi porto al collo questo micro-purificatore d’aria che costa 50 euro di tecnologia istraeliana per un metro cubo intorno alla persona genera dei cationi che inibiscono qualsiasi virus abbia segno positivo. È tecnologia che andrebbe distribuita alle forze di polizia del Paese, a tutti i sanitari impegnati, e che questo ci darebbe una mano a fare più serenamente il nostro lavoro e soprattutto a combattere il virus». Dopo aver tirato fuori i cationi, e quando stava per affrontare l’effetto «neutralizzatore di batteri», il presidente della commissione ha chiesto all’ineffabile vicequestore di tagliare corto. Ma Tiani, sempre più sciamano, ha insistito: per aiutare i poliziotti italiani a combattere la pandemia - ha detto - bisognerebbe investire nell’uso delle «tecnologie» come il ciondolo magico.

Ovviamente la scienza non contempla alcun ciondolo in grado di purificare un metro cubo di aria dai virus. Tiani riceve 40mila euro di soldi pubblici l’anno per guidare InnovaPuglia. Qualcuno dovrebbe trarne le conclusioni.

(immagini Web Tv Camera)