Chiara Ferragni e Fedez: la scoperta della gravidanza-bis mentre erano a Lecce

Fedez e Chiara Ferragni erano a Lecce quando hanno scoperto di aspettare il loro secondo figlio. L'annuncio, dato pochi giorni fa sui social della coppia, è stato seguito da una serie di 'dietro le quinte', di video delle scorse settimane in cui hanno annunciato la gravidanza alla famiglia e agli amici più stretti. E stamattina, sul profilo di Fedez, è comparsa un'altra clip in cui si vedono i 'Ferragnez' alle prese con il test di gravidanza, proprio durante il loro soggiorno salentino, anche in occasione della sfilata di Dior in Piazza Duomo, nel capoluogo. Chiara, visibilmente commossa, ha scoperto quindi a Lecce di aspettare il secondo bebè, un fratellino o sorellina per il piccolo Leone, nato due anni fa. E in tanti fan della coppia stanno commentando sotto il video: «Lecce ha portato fortuna!». Ancora auguri alla coppia più famosa del web.