L'ultima cena del Continental a Bari: i clienti cantano «Senza te» e lo chef si commuove

BARI - Il Continental a Bari ha chiuso definitivamente i battenti: ma prima di far calare il sipario sull'attività lo chef Mimmo Lorusso ha deciso di organizzare un'ultima cena per i suoi clienti storici, che si è tenuta lo scorso 8 agosto. Per celebrare in modo degno questo triste addio dalle scene del mondo culinario barese, i clienti hanno deciso di intonare una versione rivisitata della canzone "Senza te" davanti allo chef che non è riuscito a trattenere le lacrime per la commozione.

