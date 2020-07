Bari, Emiliano canta «Buonanotte fiorellino» e incanta Al Bano

BARI - Serata di musica e di grandi performance canore quella trascorsa ieri sera davanti il Policlinico di Bari per rendere omaggio a tutti coloro che si sono impegnati in questi mesi di emergenza sanitaria per tutelare la salute soprattutto dell'intera comunità pugliese.

Per l'occasione, oltre ad Al Bano e all’Orchestra sinfonica metropolitana, sul palco del Policlinico non poteva mancare il «primo cittadino» pugliese. Sì, davanti ad un pubblico plaudente e divertito, si è esibito anche il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano che, tra il disinvolto e l'imbarazzato, ha tirato fuori una voce da tenore di seta.

La sua performance canora è piaciuta ad Al Bano e al pubblico: Emiliano ha cantato «Buonanotte Fiorellino» di De Gregori, oramai divenuta il suo cavallo di battaglia che, dopo il simpatico siparietto a «Domenica In» con Mara Venier, lo ha reso famoso a livello nazionale, anche come cantante.

«Stare vicino ad Al Bano si impara pure a cantare», ha detto ieri sera il Presidente della Regione Puglia che, invitato a sfoderare la su ars canora, è riuscito per qualche minuto a rubare la scena anche al maestro di Cellino San Marco.

A chi, Emiliano, avrà dedicato la sua performance? Conoscendolo, sicuramente al personale sanitario pugliese. Una cosa è certa: «Buonanotte Fiorellino» diventerà l'inno della sua campagna elettorale. E chissà che non diventi anche il suo portafortuna...