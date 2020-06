Mara Venier fa cantare in diretta Emiliano: ecco la sua «Buonanotte Fiorellino»

BARI - Simpatico siparietto a Domenica In: la conduttrice Mara Venier è riuscita a far cantare «Buonanotte Fiorellino» in diretta su Rai 1 al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Un momento di leggerezza e ilarità condiviso anche dal governatore su Facebook che commenta così la gag: «Grazie di cuore a Mara Venier che nel collegamento con Domenica In mi ha regalato un momento di leggerezza. Tutti ne abbiamo bisogno ogni tanto. E poi io amo questa canzone. Voi?»