Bari vince con Avellino, Monopoli ferma Reggina: la speranza dei biancorossi. Il commento

Nella domenica in cui la capolista Reggina viene dominata e sconfitta dal Monopoli, il Bari si mantiene vivo superando 2-1 l'Avellino nel match interno della 29ma giornata. Quando mancano 9 turni al termine della stagione regolamentare, la squadra di Vivarini - al 24mo risultato utile consecutivo - riduce a 7 le distanze dal primato e tiene a distanza di due lunghezze la rivelazione biancoverde di Scienza. Segnali incoraggianti almeno nella prospettiva di consolidare il secondo posto nel girone C, posizione di vantaggio nella futura griglia playoff.

Tra le altre note positive spicca il 19mo timbro di Antenucci che alla mezzora - alla prima palla utile nell'area irpina - non perdona e col sinistro sistema la palla nell'angolo basso alle spalle del portiere. E' il gol che vale il vantaggio biancorosso e la conferma di Antenucci in vetta ai marcatori del girone. Antenucci che in avvio di ripresa firma pure l'assist per il secondo gol stagionale di Perrotta. Questo è pure il pomeriggio che segna il ritorno in campo di Hamlili dopo due mesi di assenza per la frattura alla clavicola rimediata nel match di Viterbo.

Bari-Avellino è anche la partita degli oltre 11.500 spettatori, molti dei quali tengono a battesimo i nuovi seggiolini bianchi e rossi installati nella Tribuna Est Superiore.

Nei di giornata, l'erroraccio di Frattali che consente ad Albadoro di riaprire la partita ad un quarto d'ora dalla fine. E l'ammonizione rimediata da Sabbione: era diffidato, salterà la sfida di lunedì prossimo a Catanzaro.