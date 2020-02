Karate, super Terryanna D'Onofrio: conquista l'oro a squadre in Premier League a Dubai

POTENZA - Oro azzurro a... Dubai con tanta Basilicata protagonista. La lucana Terryana D’Onofrio insieme alle compagne di squadra Carola Casale e Michela Pezzetti ha conquistato infatti il massimo gradino del podio nella tappa degli Emirati Arabi Uniti della Premier League di Karate nella specialità del Kata (combattimento simulato contro avversari immaginari). Una vittoria meritata per la formazione azzurra, tra le migliori espressioni a livello mondiale, che dopo la mezza delusione di Parigi dove si era dovuta accontentare dell’argento (oro alla Spagna), si è rifatta con gli interessi superando proprio le iberiche in una finalissima di grande spessore tecnico. Un match tiratissimo dai grandi contenuti emotivi vinto dall’Italia con il punteggio di 25.76 contro 25 «netto» delle iberiche. Una grande soddisfazione per le azzurre che hanno sfiorato la perfezione nel loro esercizio finale convincendo gli arbitri della bontà della prova offerta.

Eleganti, potenti, precise, curando i particolari al massimo Terryana D’Onofrio, Carola Casale e Michela Pezzetti hanno strameritato l’oro. Peccato solo che nel programma olimpico non sia prevista la gara di Kata a squadre ma solo quella individuale altrimenti la Basilicata con Terryana avrebbe avuto più di una chance di medaglia. Resta una minima speranza per la prova individuale ma la selezione per i punteggi olimpici è estremamente complicata. La prova offerta sul tatami di Dubai comunque è la conferma di quanto sia cresciuta la scuola italiana del Kata, sie nella fase della poule eliminatorie, sia in finale contro le iberiche, le azzurre sono state sia per tecnica che per esecuzione la squadra migliore mettendo alle spalle russe, slovacche, australiane. Per Terryana D’Onofrio, la conferma di essere diventata una delle stelle di questo sport a livello internazionale.