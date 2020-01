Crac BpB: approfondimento Rai in un servizio su Tv7, l'anticipazione

Un buco da 1 miliardo e 400 milioni. 70.000 investitori, perlopiù inconsapevoli, spinti ad acquistare titoli definiti sicuri e poi diventati spazzatura. Dopo i casi di Etruria, Popolare di Vicenza e Veneto Banca la storia si ripete, un'altra banca popolare è andata vicina al crac, altre ferite lacerano il tessuto economico di una regione, altri dirigenti sono indagati per gravi illeciti nella gestione dell’istituto. Tv7, in onda venerdì 31 gennaio a mezzanotte, con Enzo Miglino è andata a raccogliere le storie di chi vede sparire i risparmi di una vita e a capire perché tante persone sono cadute nel tranello; ed è tornata in Puglia.