Paganese-Bari, altrI tre punti per i biancorossi: seconda vittoria consecutiva fuori casa.

Vittoria pesantissima per i biancorossi che fuori casa battono la Paganese 1-0- Risultato legittimato da un gol al secondo tempo di Mirko Antenucci al suo decimo sigillo in campionato. Un risultato importante contro una Paganese rimasta finora imbattuta. Premiate le scelte tecniche, buoni gli innesti nel corso della partita. Per il Bari si tratta del decimo risultato utile di fila, seconda vittoria consecutiva in trasferta senza subire gol. Biancorossi salgono a quota 29 (quarto posto) mantenendosi sempre a -8 dalla capolista Reggina.