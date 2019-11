Maltempo: pioggia a cascata sulle auto nel Brindisino, a Matera acqua in case e locali

Situazione davvero difficile in queste ore in Puglia e in Basilicata per il maltempo. L'allerta meteo non ha risparmiato nessuna provincia: dal Salento, dove le scuole e l'Università sono chiuse e continua a soffiare vento di burrasca, al Barese dove il maltempo ha tirato giù perfino le luminarie della festa di San Trifone ad Adelfia. Le immagini sono devastanti anche dalla Basilicata: a Matera l'acqua è entrata nelle case a ridosso dei sassi, sfondando pavimenti e causando non pochi danni. E nel Brindisino l'acqua cade a cascata sulle auto: due voli sono stati dirottati da Bari a Brindisi per difficoltà all'atterraggio.

(video da Matera Genovese)