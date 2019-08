Gravina, stuntman si getta dall'acquedotto: il video dal set di 007

GRAVINA - Continuano le riprese del nuovo film di James Bond a Gravina, dopo Matera ecco le primissime immagini del film di 007 a Gravina sul ponte Acquedotto da dove la controfigura di Daniel Craig si lancia nel vuoto per sfuggire ai suoi nemici. In città c'è grande attesa per l'arrivo di Craig anche se la sua presenza a Gravina per le inquadrature dei primi piani non è ufficialmente confermata. Gravina si conferma un fantastico set cinematografico naturale, ad aprile-maggio scorso infatti, nella stessa zona ci sono state le riprese di "Tolo tolo", il film di Checco Zalone.