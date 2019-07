«Buon compleanno Emiliano»: la festa tra panzerotti e pizzica a Largo Albicocca

BARI - «Buon compleanno Michele Emiliano»: il governatore ha deciso di spegnere le sue 60 candeline attorniato dal calore dei baresi. Ecco che nasce così l'idea di una festa pop nella piazza di Largo Albicocca, nel cuore di Bari vecchia tutta a base di focaccia, panzerotti, sgagliozze e birre ghiacciate offerte gratuitamente alle centinaia di cittadini che si sono affacciati per fare gli auguri di persona all'ex sindaco del capoluogo pugliese. Il colpo d'occhio, come mostrano le immagini, parla da sé, boom di presenze tra curiosi e sostenitori del governatore. Presente anche il sindaco Antonio Decaro.

«Vi abbraccio tutti uno ad uno - ha detto Michele Emiliano alla folla - molti mi hanno detto: "non hai paura di festeggiare in piazza?", ma io ho risposto loro che con questa gente al mio fianco non avrò mai paura di niente».

Ad accogliere il presidente applausi e musica: durante l'evento si è esibito su un piccolo palchetto allestito per l'occasione Gaetano De Caro, artista emergente locale, e Tony Santagata 83enne che armato di chitarra ha animato la serata. Poi ancora balli e danze a suon di pizzica. Una serata diversa e completamente ecologica visto che posate e bicchieri saranno in mais biocompostabile e l’Amiu - a spese del governatore - ha calendarizzato un servizio specifico per la pulizia dello spazio del borgo dopo la fine dei festeggiamenti.