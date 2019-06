Potenza finisce sott'acqua: strade allagate come fiumi in piena

POTENZA - Prima la grandine poi un potente nubifragio e Potenza finisce sott'acqua causando pesanti disagi alla circolazione automobilistica. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco. Infiltrazioni di acqua si sono avute anche in alcuni corridoi di collegamento tra i padiglioni dell’Azienda Ospedaliera Regionale ‘San Carlo’. Come mostrano le immagini le strade si sono trasformate in fiumi in piena: le auto guadano le vie della città scortate dalla polizia.

In una nota diffusa dalla portavoce del direttore generale, Massimo Barresi, viene spiegato che «le sale operatorie sono in sicurezza. Le squadre di soccorso aziendale stanno effettuando controlli in tutto l’ospedale e intervenendo per risolvere eventuali altre criticità. La situazione è sotto controllo grazie alla valente cooperazione e professionalità degli operatori sanitari e del personale di soccorso».

A causa della grandinata dalle 17.30 la circolazione ferroviaria fra Potenza Superiore e Potenza Centrale e fra Potenza Centrale e Tito (linee Potenza -Foggia/Battipaglia) è sospesa per l’allagamento dei binari. Scattato l’intervento dei tecnici di Rfi.