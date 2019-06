Giocano a calcio e cantano: i fan di Ligabue aspettano di entrare al S.Nicola

"Urlando contro il cielo" è il coro preferito. Il caldo non li spaventa: molti hanno passato la notte fuori dallo stadio pur di accaparrarsi un posto tra le prime file e vedere il loro idolo da vicino. Mangiano, bevono, giocano a calcetto, chiacchierano, dosando con parsimonia la batteria dello smartphone: sono i fan di Ligabue, già da ore in fila fuori dallo stadio San Nicola per la prima tappa dello Start Tour del cantante, in programma stasera alle 21. Li abbiamo incontrati: eccoli mentre passano il tempo aspettando il fatidico momento dell'apertura dei cancelli e della corsa verso un unico obiettivo, la transenna della prima fila. In fondo anche questo è il bello dei concerti!

(video Luca Turi)