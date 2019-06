Bari, sale la Liga-mania: ecco i primi fan già in coda fuori dal San Nicola

Mancano davvero poche ore alla prima tappa dello Start Tour di Ligabue, allo stadio San Nicola di Bari. E i fan più accaniti e temerari hanno passato la notte in coda, o hanno raggiunto la struttura poco prima dell'alba, per accaparrarsi un posto in prima fila. Incuranti del caldo e della stanchezza, biglietto alla mano, panini e acqua nello zaino, pronti a trascorrere una giornata indimenticabile aspettando di vedere da vicino il ritorno sul palco del cantante.

(foto Luca Turi)