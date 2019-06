Medimex, gran finale con Patti Smith: «Auguro a Taranto di fare cose belle»

Si augura che Taranto riesca a fare cose belle. Presenta la figlia sul palco con lei, con emozione. E all'inizio del concerto, quando tutto si ferma per un piccolo problema tecnico, comincia a elencare quello che ha mangiato, ostriche, ricci, frutti di mare. Patti Smith ha chiuso la tre giorni di concerti del Medimex di Taranto, sul palco della Rotonda del Lungomare, preceduta da Sound of Garage e Kalascima, e ha dimostrato come si possa essere rockstar anche (e soprattutto) a 72 anni: voce precisa, atteggiamento grintoso, grande emozione su Because the Night e un finale indimenticabile con People have the Power. Immensa felicità anche da parte del patron di Puglia Sounds, Cesare Veronico, e del presidente della regione Michele Emiliano, presente nel backstage: da due anni cercavano di avere la Smith in Puglia, e lei ha celebrato il territorio anche sul palco, quando nel finale si è esibita indossando una maglia del Taranto. Ovviamente con il numero 10.

(video Todaro)