Decaro a Salvini: «Ministro noi siamo terroni ma non siamo trimoni» ++Il Video++

Il sindaco Decaro nel corso del suo comizio di chiusura della campagna elettorale ha dedicato un minuto al ministro Salvini. Parlando di terroni ha detto. «Ma noi ce lo ricordiamo. Noi siamo terroni ma non siamo... stupidoni anche se dovremmo usare un altro termine che inizia con la t e finisce con oni». Decaro, evidentemente frenato dal suo staff a non andare oltre, però non ce la fa e invitando a tappare le orecchie ai bambini, sbotta: «Ministro, noi siamo terroni ma non siamo trimoni... Noi ce lo ricordiamo chi siete».