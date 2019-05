Bari, la voce di Giorgia fa tremare il PalaFlorio. Sfiorata rissa sul finale

Virtuosa senza essere eccessiva, facendo magie attraverso una voce con cui può fare davvero quello che vuole. Sono le uniche parole con cui si può commentare il live di Giorgia, che ieri sera - 21 maggio - al PalaFlorio di Bari, tappa pugliese del PopHeart Tour, ha dato vita a un concerto praticamente perfetto. Qualità vocali straordinarie, alternanza di momenti dance e pezzi struggenti ormai diventati grandi classici, il tutto condito da enorme umiltà, personalità e simpatia: Giorgia in questo tour mette in scena due ore e mezzo di spettacolo puro, di altissimo livello, anche a detta di chi la segue da tanti anni.

Si parte con le cover dell'album Pop Heart, in cui ha reinterpretato brani della tradizione italiana e internazionale che l'hanno particolarmente segnata, da Una storia importante di Ramazzotti, a Le Tasche piene di Sassi di Jovanotti. Poi accompagnata dalla band, su tutti i due coristi Diana Winter (ex The Voice) e Andrea Faustini (terzo a X Factor UK), propone alcuni tra i successi più belli degli ultimi anni, Quando una stella muore, È l'amore che conta, Credo, Come neve (originariamente in duetto con Marco Mengoni). Nel frattempo passeggia sulla passerella, scherza sul terremoto di poche ore prima, «È stata una giornata un po' movimentata», i fan si avvicinano, e lei sorride, stringe le mani a tutti, accarezza sulla testa i tanti bambini presenti.

Terzo cambio d'abito (tutti molto simili, gonna lunga di tulle e costellati di glitter), Giorgia si veste di rosso e fa emozionare tutto il palazzetto con i successi degli anni '90, "Come Saprei", "E poi", "Strano il mio destino", "Girasole". E una "Di sole e d'azzurro" da brividi, in cui esplode tutta la sua potenza vocale con un acuto netto, preciso, perfetto, pieno degli oltre 25 anni di carriera che hanno reso l'Italia orgogliosa di avere un talento del genere. Per nulla stanca, la serata va avanti tra l'energia di "Vivi Davvero", l'allegria di "Tu mi porti su", e un bis tutto da ridere con la consegna da parte dei fan delle maglie della Lazio (per lei) e della Roma (per il figlio Samuel e il marito Emanuel Lo, «Ma a lui non gliela diamo», scherza), e la firma di autografi perfino sulle maglie dei piccoli fan, come se fosse a un normale firmacopie e non sul finale del concerto. Chiusura con l'emozionante I Will Always Love You, dove quasi "invoca" l'aiuto di Whitney Houston dal cielo per cantarla, pur sapendo di non averne assolutamente bisogno. Un'ulteriore conferma della bravura di una delle voci più belle d'Italia (probabilmente per molti LA più bella), che regala uno spettacolo vero, senza fronzoli e senza gli eccessivi virtuosismi che troppo spesso oggi vengono considerati sinonimo di capacità vocale. Con la certezza che siano state l'umiltà con cui si mostra sul palco unita alla dote naturale a renderla una delle cantanti più brave e apprezzate del nostro paese.

Momento Top:

Di sole e d'azzurro. Una vera lezione di canto

Momento Flop:

Sul finale, nel pubblico è dovuta intervenire la sicurezza per una sfiorata rissa. Secondo le voci dei presenti e qualche "soffiata" dai social, pare che un uomo e una donna stessero per venire alle mani, probabilmente perché molti ragazzi si erano alzati in piedi per avvicinarsi alla cantante, oscurando la visibilità a chi aveva preferito rimanere seduto. Per fortuna il tempestivo intervento di polizia e carabinieri ha fatto sì che non succedesse niente, e dopo circa dieci minuti, il bis è andato avanti regolarmente.

Scaletta

01 Le tasche piene di sassi

02 Una storia importante

03 Gli Ostacoli del Cuore

04 Credo

05 Scelgo ancora te

06 Sweet Dreams

07 Quando una stella muore

08 È l'amore che conta

09 Come Neve

10 Dune Mosse

11 I Feel Love

12 Il Mio giorno Migliore

13 La mia stanza

14 Ain't Nobody

15 E Poi

16 Come Saprei

17 Strano il Mio Destino

18 Un amore da favola

19 Girasole / Tradirefare

20 Easy

21 Di Sole e D'azzurro

22 Vivi davvero

23 Stay

24 Io fra tanti

25 L'essenziale

Encore

26 Oronero

27 Anima

28 Tu mi porti su

29 I Will Always Love You