La pizzica sulla Piazza Rossa: Mosca tarantata dalla Puglia

La missione russa del Governatore Emiliao porta un pizzi di Puglia nella piazza Rossa. Oggi a Mosca un saggio della pizzica che vedrà sabato 24 agosto celebrare a Melpignano la 22esima edizione della Notte della Taranto. Maestro concertatore sarà Fabio Mastrangelo: nato a Bari, direttore musicale della Russian Philharmonic di Mosca, sarà il primo pugliese a vestire i panni di maestro concertatore nella storia della Taranta. L’Orchestra Popolare, formata da 11 musicisti, sarà integrata da una sezione d’eccellenza di giovani professori pugliesi. In Russia ormai da 20 anni, Mastrangelo è stato ospite di tutte le più prestigiose istituzioni musicali russe, dalla Filamornica di Mosca al teatro Bolshoy.

«Porterò - annuncia Mastrangelo - un pò di Rachmaninoff e Cajkovskij nella Notte della Taranta. Siamo pazzi ma è questo che rende la sfida interessante. La quarta sinfonia di Cajkovskij è una canzone popolare russa e lui ne fa il quarto movimento di una sinfonia serissima di musica classica, in fa minore». «L'idea - precisa - è quella di fare attraversare la tradizione popolare salentina dal sinfonismo russo. I ritmi tipici rimangono, le melodie sono quelle, ma saranno colorate da una vena di classico». «Si era pensato - prosegue - di portare il ballerino Sergey Polunin ma non era libero e stiamo trovando valide alternative. Io ho paventato il nome di Boris Heifman che è un grande coreografo. Non avrebbe problema a coreografie pizziche scatenate». Quanto ai primi due ospiti, Elisa e Guè Pequeno, per Mastrangrlo la loro presenza serve anche a «convincere gli ascoltatori che la musica è una, e alla fine il distinguo vero è tra musica fatta bene e no».