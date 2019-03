Alessandra Amoroso a Bari: la sua «Immobile» a cappella è da brividi

Sono passati dieci anni da quando la salentina Alessandra Amoroso ha vinto Amici e ha dato il via alla sua carriera, anniversario che sta festeggiando in queste settimane con un lunghissimo tour che la sta portando in giro in ogni regione d'Italia. Ieri sera è stato il turno della Puglia, perché la Amoroso è stata protagonista di un concerto trionfale al PalaFlorio di Bari (dove tornerà anche il 9 e il 10 maggio): due ore di musica in cui ha proposto i brani del suo ultimo disco, "10", e tutti i successi che l'hanno resa amatissima dal pubblico di tutte le età e tutto lo stivale. E quel pubblico, la sua "Big Family", non ha smesso di ringraziarlo durante la serata: «Sono stati dieci anni meravigliosi. Scusate se a volte non vi ho capito, non vi ho compreso. È bello sapere di poter contare su qualcuno, ed è bello avere accanto qualcuno che ti dà consigli e non ti giudica. Big Family, l'importante è quando ci vediamo, quando abbiamo la possibilità di parlarci, è importante non farsi mai del male, grazie di tutto».

Una serata importantissima per "Ale", che conferma ancora una volta la sua raggiunta maturità artistica (vocalmente è perfetta come sempre), condita da una grande emozione per essersi esibita nella sua Puglia: «Stasera c'è la mia famiglia, ci sono i miei amici, c'è la mia stupenda nipotina, ma soprattutto ci siete voi, che in tutti questi anni mi avete dato solo amore». Quell'"Amore Puro", che dà il titolo a uno dei suoi più grandi successi, è stato uno dei momenti più intensi della serata. Ma la medaglia d'oro delle emozioni va sicuramente al brano che potete ascoltare nella clip video, il singolo d'esordio della Amoroso, "Immobile", che ha intonato a cappella. Davvero da brividi.

