Foggia, pugno duro della polizia locale contro chi non parcheggia correttamente: decine di multe, auto rimosse

FOGGIA - Ieri sera la polizia locale ha rimosso diverse auto e elevato decine di multe a chi aveva parcheggiato in maniera 'abusiva' in via Oberdan e piazza Cesare Battisti, nei pressi del Teatro Umberto Giordano. Sanzionati e sottoposti a daspo urbano anche un parcheggiatore abusivo in via Mele alle spalle della Prefettura e uno nel parcheggio La Maddalena in via della Repubblica.