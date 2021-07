Firmato a Roma il nuovo Protocollo Regione Puglia - Casa Sollievo

Roma - Sottoscritto il Protocollo tra la Regione Puglia e l’Irccs Casa Sollievo della Sofferenza, nonché il contratto a valere per il triennio 2019-2021. L’andamento della pandemia da SARS-CoV- 2 ha determinato, anche per l’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, una riduzione dell’attività ordinaria, avendo, tra l’altro, la struttura contribuito in modo significativo alla rete ospedaliera Covid. Si è reso necessario, pertanto, soprattutto per l’anno 2020, trovare un accordo che consenta di gestire l’anno 2021 e pianificare le attività future.

«Esprimo grande soddisfazione per l'accordo raggiunto - ha dichiarato il presidente Emiliano -. Grazie ad un intenso confronto tra la Regione, la proprietà e il management dell'ospedale siamo riusciti a individuare in maniera condivisa un percorso che consentirà a questo fondamentale tassello del sistema sanitario pugliese, di pianificare il consolidamento e il rilancio della propria attività. Consideriamo Casa Sollievo un contenitore di eccellenze e un presidio fondamentale per tutti i cittadini pugliesi e per tutti coloro che, da fuori regione, scelgono questo storico ospedale. Siamo felici che il rapporto tra le Regione Puglia e la Santa Sede continui e siamo certi produrrà altri e più fecondi frutti», ha concluso il governatore pugliese.

Il Protocollo, firmato da Emiliano e dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, prevede tra l'altro: la costituzione presso la presidenza della Regione Puglia di un tavolo tecnico di confronto con l’Ospedale CSS a cui dovrà partecipare per quanto di sua competenza anche la Asl di Foggia, con l'obiettivo di ricercare le modalità ed interventi necessari per garantire l’equilibrio della gestione dell’Ospedale CSS; l'impegno di aggiornare il percorso normativo e di regolamentazione per il riconoscimento delle funzioni non tariffate; la valutazione delle prestazioni erogate dall’Ospedale CSS e di competenza territoriale, non rientranti nelle prestazioni oggetto del tetto di spesa.

In più, la Fondazione CSS formalizzerà una istanza alla Regione per accedere ad un finanziamento ex art. 20 della Legge n.67 e che tale istanza sarà inoltrata al Ministero della Salute. Inoltre, la Regione si impegna ad anticipare dal 2021 le quote mensili nella misura del contratto annuale. Si tratta di un importante risultato - si legge in una nota - che consentirà all’Irccs di programmare il futuro della struttura, nella piena consapevolezza del ruolo rivestito nell’ambito della rete ospedaliera pugliese nonché della capacità dell’ospedale di soddisfare il bisogno di salute anche dei pazienti extraregionali, determinando, dunque, mobilità attiva.