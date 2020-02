Foggia, blitz nei container di via San Severo: trovate armi, munizioni, droga e banconote false

FOGGIA - Alle prime ore della mattina dello scorso 29 gennaio i Carabinieri di Foggia con i rinforzi giunti in città per fronteggiare la criminalità foggiana composti dal personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Puglia e del Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno hanno eseguito quasi 30 perquisizioni domiciliari, personali e domiciliari presso le unità abitative provvisorie comunali denominate “container di via San severo”.

Il prezioso ausilio delle due unità cinofile specializzate per la ricerca di armi e stupefacenti ha contribuito a scoprire, in un terreno incolto adiacente ai container, una borsa contenente:una pistola semiautomatica cal.7.65 con caricatore inserito contenente 8 cartucce pronta all’impiego, ulteriori 19 munizioni del medesimo calibro, 13 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, e 234 banconote contraffatte dei tagli da € 100, € 20 e € 5 per un valore nominale superiore ai 6mila euro. Le banconote false presumibilmente destinate al mercato foggiano sono state inviate alla Banca d’Italia per l’analisi relativa alla falsificazione.

Nel medesimo contesto operativo, i Carabinieri di Foggia hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare, di cui una in carcere nei confronti di un 39enne foggiano responsabile di reati di furto, riciclaggio, in materia di armi e assalto ai bancomat commessi nel nord Italia, e l’altra di sottoposizione ai domiciliari di un 30enne foggiano già responsabile di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

È stato inoltre deferito in stato di libertà un 34enne maliano, che controllato per le vie di Foggia è stato trovato in possesso di due cartucce cal.7.65