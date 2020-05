Taranto, Orchestra magna Grecia, concerti in videochiamata

TARANTO - Si chiama «Pubblico 2.0" (#tisuoniAMOvicino) l’ultimo progetto innovativo dell’Orchestra della Magna Grecia. Con una videochiamata infatti l’Orchestra raggiungerà i suoi abbonati con una performance esclusiva. Un’idea realizzata con la collaborazione dei professori Francesca Tosca Azzolini, Tiziana Malagnini, Salvatore Picherri, Antonio De Santis, Sofia Tomic e Annalisa Di Leo, coordinata da Luigi D’Urso, e sostenuta da una serie di attività di informazione e un post animato presente sui suoi social.

«Abbiamo pensato che il progetto con l’hashtag #tisuoniAMOvicino - commenta il direttore artistico dell’ICO Magna Grecia, il maestro Piero Romano - sia un modo per ricambiare le attenzioni di un pubblico che ha assegnato alla fruizione culturale e allo spettacolo dal vivo un ruolo importante della propria vita e del quale, oggi, si sente totalmente privato».

L’iniziativa, aggiunge Romano, «vuole essere un modo originale per ringraziare anche quanti hanno aderito alla campagna di rinuncia al rimborso. L'Orchestra non attenderà una Fase 3 per riprendere un discorso fatalmente interrotto lo scorso febbraio. Utilizziamo uno strumento come internet per ritrovarci insieme, anche per pochi minuti e riappropriarci di emozioni reciproche, riprendendo dal dove eravamo rimasti?. Sentirsi vicini, in attesa di rivedersi al più presto».