FOGGIA - Conferenza stampa allo Zaccaria del presidente del Foggia Calcio, Nicola Canonico, dopo l'ultimo dei deludenti risultati della squadra col Gelbison. Canonico ci ha voluto mettere la faccia: dopo sette giornate il Foggia ha perso cinque partite e già cambiato allenatore e direttore sportivo.

Canonico, arrivato tra le contestazioni dei tifosi, ha esordito dicendo che «il calcio non è mai una scelta esatta» e che per qualsiasi «progetto serve tempo». Il presidente ha invitato tutti all'unità, e a remare nella stessa direzione, ma ha anche avvertito che qualche elemento della squadra, in caso di ulteriori sconfitte e prestazioni deludenti, potrebbe essere considerato fuori dal progetto. E ha minacciato dimissioni in caso di fuoriuscita di tesserati. Su un punto è stato chiaro: lui non si arrende. Eccolo nella conferenza stampa di oggi