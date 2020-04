Melissa Satta e Boateng in Italia, Lei: «Fallo bello dritto»

Melissa Satta e Kevin-Prince Boateng sono riusciti a tornare in Italia, a Milano, con il figlio Maddox. Dopo quasi due mesi in Turchia, adesso potranno trascorre la quarantena forzata per l'emergenza Coronavirus nella loro casa a Milano. Nel video, Boateng si improvvisa giardiniere potando le piante cresciute durante questa loro assenza, mentre Melissa Satta, divertita, gli impartisce ordini: «Scusa, fallo bello dritto, bello dritto per favore. Un po' a quadratino. La sopra c'è un ciuffo in più».