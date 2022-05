BRINDISI - Ritorna in mare una tartaruga Caretta caretta: era finita nell'area della zona industriale, in una vasca di acqua di mare utilizzata per il raffreddamento degli impianti.

Una squadra del Comando Provinciale e del Nucleo Nautico del distaccamento Porto, insieme al personale Vvf aziendale sono intervenuti nella società Versalis, zona sala Mare per recuperare una tartaruga Caretta caretta di circa 50 chili, rimasta intrappolata in una vasca di raffreddamento.

Prima di riportarla in mare la tartaruga è stata visitata da un veterinario della Asl che ne ha accertato le buone condizioni di salute.