Andria, spacciava all'interno del suo bar: struttura chiusa e denunciato l'esercente

ANDRIA - A seguito del sequestro di un cospicuo quantitativo di droga rinvenuto all’interno di un noto BAR di Andria e alla denuncia dell’esercente per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, il Questore della provincia Bat, Roberto Pellicone, in qualità di Autorità di Pubblica Sicurezza, ha disposto (ai sensi dell’art. 100 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) la sospensione della licenza del pubblico esercizio e la chiusura del locale, per la durata di quindici giorni.

Il rinvenimento dello stupefacente è avvenuto nei giorni scorsi durante uno dei controlli effettuati dalle pattuglie dell’Ufficio Volanti della Questura di Andria, in collaborazione con il Reparto Prevenzione e Crimine di Bari e con le Unità Cinofile di Bari.

La temporanea chiusura è intervenuta a seguito di una serie di controlli di Polizia effettuati nei mesi precedenti, durante i quali, peraltro, sono stati individuati quali frequentatori del bar soggetti con precedenti di polizia. Le attività in argomento sono culminate, come evidenziato, con il sequestro di numerose dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish, nascoste in vari punti del locale.

Il provvedimento è stato adottato dall’Ufficio di Polizia amministrativa e di sicurezza della Questura di Barletta Andria Trani sulla base degli accertamenti amministrativi svolti e della proposta dell’Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura. L’attività svolta si è resa necessaria perché il locale in questione, era da tempo diventato un punto di notevole richiamo per i giovani del posto e di avventori con precedenti di polizia, la cui aggregazione crea preoccupazione per i residenti e allarme sociale per l’intera comunità pregiudicando l’ordine e la sicurezza pubblica.