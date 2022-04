Dalla Sierra Leone a Bari: lo spettacolare contorsionismo di Eddie Flexible

BARI - Di passaggio con una crociera a Bari, il giovane Instagramer Eddie Flexible, si è esibito in contorsioni impossibili nel pieno centro del capoluogo pugliese sotto gli occhi estasiati dei passanti in via Sparano. “Vengo dalla Sierra Leone, e ammiro il calciatore Kallon, mio connazionale, che ha giocato in serie A. Bari? Una città bellissima”, questo il breve dialogo prima di ripetere la performance tra gli applausi dei baresi.